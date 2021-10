Vaticano: Cozzens nominato vescovo di Crookston negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo della diocesi di Crookston, negli Stati Uniti, monsignor Andrew Harmon Cozzens, finora vescovo titolare di Bisica ed ausiliare di Saint Paul and Minneapolis. A darne notizia la sala stampa vaticana. Andrew Harmon Cozzens è nato il 3 agosto 1968 a Stamford, diocesi di Bridgeport. Ha svolto gli studi teologici presso il Saint Paul Seminary e successivamente ha ottenuto la licenza e il dottorato in teologia dogmatica presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino a Roma. È stato ordinato sacerdote per l'arcidiocesi metropolitana di Saint Paul and Minneapolis il 31 maggio 1997. Nominato vescovo titolare di Bisica ed ausiliare di Saint Paul and Minneapolis l'11 ottobre 2013, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 9 dicembre successivo. (Civ)