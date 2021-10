Georgia-Usa: Austin, ci aspettiamo che istituzioni democratiche saranno rafforzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si aspettano che le istituzioni democratiche in Georgia saranno rafforzate. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, in visita ufficiale a Tbilisi, in una conferenza stampa congiunta dopo l'incontro con l’omologo georgiano Juansher Burchuladze. Alla domanda se le recenti riforme siano sufficienti perché la Georgia diventi membro della Nato, Austin ha affermato che il Paese caucasico continua a fare progressi nel campo della difesa e che gli Stati Uniti la sostengono nel cammino verso lo sviluppo democratico. "Abbiamo avuto l'opportunità di parlare direttamente con loro, per discutere una serie di aree che necessitano di miglioramenti. Il protocollo d'intesa che abbiamo appena firmato ci aiuterà a contribuire al miglioramento delle Forze armate, creando ulteriori opportunità e aiutando la Georgia a difendersi meglio dalle aggressioni”, ha detto Austin. “Gli Stati Uniti hanno costantemente sostenuto gli sforzi della Georgia sulla via della democrazia sin dal Giorno dell'Indipendenza", ha affermato il segretario. (Rum)