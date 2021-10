Speciale energia: commissario Ue Schmit, rischio di carenza sempre maggiore in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è il rischio di una sempre maggiore carenza energetica in Europa. Sono le parole del commissario Ue al lavoro Nicolas Schmit in un’intervista all’agenzia di stampa tedesca “Dpa”. Parlando del forte aumento dei prezzi dell'energia, Schmit ricorda che ci sono già milioni di persone che soffrono di carenze negli approvvigionamenti, "e questo numero potrebbe essere anche maggiore". Sebbene la Commissione europea possa aiutare i Paesi membri a limitare gli effetti degli attuali alti prezzi dell'energia sulle persone, spetta principalmente ai governi nazionali agire. I prezzi dell'energia e le opzioni di intervento a breve termine per calmierarli avranno un ruolo nel Consiglio Ue della prossima settimana. (Geb)