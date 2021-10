Speciale energia: Marocco, accordo con società israeliana Ratio Petroleum per l'esplorazione di petrolio e gas a Dakhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società israeliana Ratio Petroleum, che opera nel campo dell'esplorazione di petrolio e gas, ha firmato un accordo con l'Ufficio nazionale degli idrocarburi e dei minerali del Marocco, che le conferisce il diritto esclusivo di condurre attività di studio ed esplorazione di petrolio e gas naturale nel blocco Atlantique Dakhla, lungo la costa dell'Oceano Atlantico, in acque basse e profonde di circa 3.000 metri. La superficie totale del blocco è di oltre 129.000 chilometri quadrati, secondo i dati del sito web della società. Secondo fonti citate da “Afrigate”, l'entrata in vigore dell'accordo è in attesa dell'approvazione del ministro marocchino dell'Energia e dei minerali, a condizione che i lavori della società israeliana Ratio vengano avviati svolgendo attività di studio e ricerca in questo blocco per un periodo di un anno, con possibilità di proroga. (Res)