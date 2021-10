Speciale energia: China National Petroleum fornirà 100 miliardi di metri cubi di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale China National Petroleum Corporation (Cnpc), il più grande produttore di petrolio e gas del Paese, fornirà oltre 100 miliardi di metri cubi di gas naturale per il prossimo inverno, come parte degli sforzi per contrastare la crisi energetica. Al fine di assicurare una fornitura superiore all’8,4 per cento rispetto all’anno precedente, la compagnia valuterà l'espansione della produzione e delle importazioni. (Cip)