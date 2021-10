Speciale energia: Serbia, ministra Mihajlovic conferma che i prezzi resteranno invariati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dell'energia "resteranno invariati" per i cittadini della Serbia: lo ha dichiarato la ministra serba dell'Energia, Zorana Mihajlovic, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". "Quello che è importante per la Serbia e per i cittadini serbi è che ci sia energia, sia in termini di elettricità che gas, e che (questa energia) sia per i cittadini a prezzi garantiti. Un problema serio è la questione dei prezzi con un contratto a lungo termine, la fornitura di quantità aggiuntive e tutto ciò che ha menzionato il presidente. Tutto questo è in fase di negoziazione ", ha sottolineato Mihajlovic. E' stata fissata per il 25 novembre la data per i colloqui preliminari tra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e l'omologo russo Vladimir Putin sul tema del costo del gas. Secondo quanto riporta la stampa locale, lo ha reso noto lo stesso Vucic lo scorso 15 ottobre. (Seb)