Speciale energia: premier spagnolo Sanchez, sul caro elettricità auspico maggiore rapidità dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha assicurato che il problema del notevole aumento dell'elettricità è una delle questioni che "più preoccupa" il suo esecutivo ed i cittadini e ha ribadito la sua intenzione di portare questo dibattito al Consiglio europeo che si terrà il 21 e 22 ottobre. A tal proposito, il premier ha ammesso di auspicare che a Bruxelles "le cose vadano più velocemente" per trovare una soluzione comune ed efficace al caro prezzi. Il premier ha spiegato che il suo governo proporrà tre cose al Consiglio europeo: rivedere il sistema di formazione dei prezzi nel mercato europeo dell'elettricità, negoziare acquisti congiunti di gas per creare una riserva strategica in Europa, e lottare contro la speculazione finanziaria nei mercati delle emissioni di CO2. Sanchez ha ricordato che il suo governo ha attuato molte misure in campo energetico negli ultimi anni, come il taglio degli "eccessivi benefici" alle compagnie elettriche, il divieto di tagli alla fornitura e la protezione dei consumatori vulnerabili, l'adozione di misure fiscali per ammortizzare gli alti prezzi nel mercato all'ingrosso e le riforme strutturali per promuovere le energie rinnovabili. (Spm)