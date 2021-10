Vaticano: Papa nomina Viana membro di Pontificia Accademia delle scienze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato membro della Pontificia Accademia delle scienze aociali il professor Virgílio Maurício Viana, sovrintendente generale della Foundation for Amazon Sustainability (Fas). A darne notizia la sala stampa vaticana. Virgilio Mauricio Viana è nato il 26 dicembre 1960. Ha conseguito il dottorato in biologia evolutiva presso la Harvard University nel 1989. Tra altri incarichi è stato presidente della Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (Sbee) e presidente dell'Associacao Paulista de Engenheiros Florestais (Apaef). Attualmente è sovrintendente generale della Foundation for Amazon Sustainability (Fas) e Membro della The Lancet Covid-19 Commission. Ha pubblicato diversi libri e articoli sull'Amazzonia, il cambiamento climatico, la gestione forestale e agroforestale e la protezione dell'ambiente. (Civ)