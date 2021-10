Lavoro: processo ex dirigente Uber per caporalato, altri 20 rider chiedono di essere parte civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 20 rider che chiedono di costituirsi come parte civile nel processo per caporalato a carico dell'ex dirigente Uber, Gloria Bresciani che, a differenza degli altri indagati condannati in abbreviato, aveva scelto il dibattimento. Il processo è stato rinviato al prossimo 17 dicembre, come stabilito dal giudice della nona sezione penale, Mariolina Panasiti. I rider che si erano costituiti parte civile erano già 44, cinque di loro erano presenti in aula questa mattina. (Rem)