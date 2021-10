© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore bielorusso in Francia, Igor Fisenko, è stato richiamato a Minsk per consultazioni, come annunciato oggi da Anatolij Glaz, portavoce del ministero degli Esteri bielorusso. Nella mattinata odierna, il ministero degli Esteri francese aveva confermato le notizie secondo cui l'ambasciatore francese in Bielorussia, Nicolas de Lacoste, avesse lasciato Minsk per far ritorno in Francia. (Rum)