Georgia-Russia: Austin, Mosca si concentri sul rispetto degli accordi di pace del 2008

- La Russia, che attualmente occupa il 20 per cento del territorio georgiano, dovrebbe concentrarsi sul rispetto degli impegni di cessate il fuoco del 2008, prima di promuovere qualsiasi nuova piattaforma di dialogo. Lo ha affermato il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, in visita ufficiale in Georgia, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo di Tbilisi, Juansher Burchuladze. Secondo Austin, i Paesi del Caucaso meridionale dovrebbero collaborare per risolvere le controversie e rafforzare la cooperazione regionale. “Per quanto riguarda la proposta 3+3, direi che la Russia, che attualmente occupa il 20 per cento del territorio georgiano, dovrebbe concentrarsi sul rispetto degli impegni del cessate il fuoco del 2008, prima di promuovere qualsiasi nuova piattaforma di dialogo. Incoraggiamo certamente i paesi del Caucaso meridionale a lavorare insieme per risolvere le controversie e rafforzare la cooperazione regionale”, ha affermato il segretario alla Difesa. (Rum)