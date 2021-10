Mps: sindacati denunciano la banca per comportamento antisindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati del Monte dei Paschi hanno presentato al tribunale di Siena una denuncia per comportamento antisindacale da parte della banca. Lo annunciano le segreterie di coordinamento di Mps di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in una nota, aggiungendo che la misura è stata decisa a seguito dell’operazione di distacco decennale avviata dalla banca che coinvolge “circa 300 colleghi senza metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e osservazioni, attraverso la definizione di un contratto di rete fino ad oggi mai utilizzato nel gruppo”. Si tratta, continuano i sindacati, di un atto “grave ma dovuto nei confronti di un’azienda che ha smarrito la sua identità”. (Com)