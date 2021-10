Roma: al via venerdì 22 ottobre il "Memorial Stefano Cucchi", sabato la "Staffetta dei Diritti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In marcia per i diritti, in marcia con il 7° Memorial Stefano Cucchi. 12 anni senza Stefano Cucchi, 12 anni di incessante richiesta di verità e di giustizia. La morte di Stefano ha aperto una faglia nella coscienza nazionale, la supposta onnipotenza dell'arroganza fatta istituzione è stata smascherata e combattuta con le armi della Costituzione, con il coraggio di Ilaria e della sua famiglia, con l'ostinazione dell'avvocato Fabio Anselmo e attraverso una straordinaria partecipazione popolare. Perché Ilaria e la sua famiglia non sono e non sono stati mai soli". È quanto si legge in una nota del Comitato promotore Memorial Stefano Cucchi e dell'Associazione Stefano Cucchi "Anche quest'anno, vogliamo realizzare un evento che continui a tenere i fari accesi sulla seconda parte del processo: una fase delicata, quella del depistaggio delle indagini sull'omicidio di Stefano", spiega. (segue) (Com)