Roma: al via venerdì 22 ottobre il "Memorial Stefano Cucchi", sabato la "Staffetta dei Diritti" (2)

- "In questo senso, il 7° Memorial Stefano Cucchi - prosegue ancora la nota degli organizzatori - sarà un appuntamento in sintonia con quella umanità che, in questi anni terribili di pandemia, ha tenuto ferma la barra sulle pratiche concrete di solidarietà e mutualismo. Con quella umanità che ha accolto chi fugge da guerre e povertà, che ha reclamato sanità pubblica, welfare e reddito universale, che ha denunciato lo straripare del patriarcato e della violenza sulle donne. Stefano, la sua figura e la sua storia sono ormai un simbolo di lotta per i diritti umani, civili e sociali. La passione di una comunità che non si è mai arresa torna farsi sentire per le strade della città. Sulle gambe della moltitudine che continua a rivendicare verità e giustizia, diritti per tutti e tutte, questa passione attraverserà la città, costruirà ponti tra le periferie sociali, parlerà la lingua che le istituzioni faticano a comprendere, perché sa di liberazione". Il 22 ottobre, giorno della morte di Stefano Cucchi, si svolgerà alle ore 18 la commemorazione al Parco degli Acquedotti presso la targa Stefano Cucchi, in via Lemonia, con l'assemblea di inaugurazione del 7° Memorial "Umanità in marcia". Sabato 23 ottobre si corre con la Staffetta dei Diritti, in partenza alle ore 14 dalla targa in memoria di Stefano Cucchi. Un percorso che farà tappa nei luoghi simbolo della storia di Stefano e della battaglia per i diritti umani, civili e sociali. La staffetta terminerà alle ore 18 a piazza Montecitorio. (segue) (Com)