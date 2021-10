Roma: al via venerdì 22 ottobre il "Memorial Stefano Cucchi", sabato la "Staffetta dei Diritti" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Peciola, del Comitato promotore Memorial Stefano Cucchi prosegue: "Il Memorial giunge quest'anno alla sua settima edizione. Il popolo di associazioni, realtà e movimenti continua a presidiare con una partecipazione attiva la memoria di Stefano, a non dimenticare l'omicidio che lo ha strappato alla famiglia. La straordinaria mobilitazione che si è creata intorno alla storia di Stefano non ha mai smesso di sostenere la famiglia Cucchi e, al tempo stesso, tenere alta la bandiera dei diritti umani, civili e sociali. Non ci fermeremo ora: saremo presenti con la commemorazione del 22 ottobre alla targa di Stefano Cucchi, installata nel punto in cui ha vissuto gli ultimi attimi di libertà e vita; saremo in movimento con la staffetta del 23 ottobre, dedicata ai diritti. Le nostre azioni parleranno di una battaglia che oggi è più che mai viva e che continuerà a crescere, non solo per la verità e la giustizia, ma anche, e soprattutto, per affermare in modo chiaro e inequivocabile che i diritti umani non sono negoziabili. In nessun caso". (Com)