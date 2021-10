Emilia Romagna: Corsini a ministro Giovannini, subito quarta corsia A1 tra Modena e Piacenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La quarta corsia dell'A1 tra Modena e Piacenza è prioritaria e va inserita tra gli obblighi della convenzione di Autostrade per l'Italia con l'obiettivo di far partire al più presto il progetto e l'iter di approvazione dell'opera". Lo ha chiesto l'assessore regionale dell'Emilia Romagna a infrastrutture, trasporti e mobilità, Andrea Corsini, che ha indirizzato oggi al ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e all'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi: "Il notevole rialzo dei volumi di traffico, soprattutto pesante, registrato nel tratto viario in questione dopo la crisi economica 2008-2013 e che si è intensificato ancora di più grazie alla ripartenza post pandemica, "ha comportato un nuovo aggravamento della congestione, incrementando il tasso di incidentalità e generando numerose situazioni di disagio per gli utenti". E dunque: "E' una situazione che gli amministratori degli enti locali della zona ci hanno segnalato ripetutamente- aggiunge Corsini- e che impone una risposta. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture adeguate e di mantenere un buon livello di servizio per sostenere la ripresa economica, soprattutto in relazione a distretti industriali per noi fondamentali quali, ad esempio, il biomedicale o quelli legati alla Motor e alla Food Valley". (segue) (Ren)