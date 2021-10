Emilia Romagna: Corsini a ministro Giovannini, subito quarta corsia A1 tra Modena e Piacenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corsini ha aggiunto: "Dobbiamo tenere un giusto punto di equilibrio tra crescita e sostenibilità per questo vigileremo affinché le opere siano ben compensate dal punto di vista ambientale. E stiamo lavorando coi territori per aumentare sempre più la quota ferro nei trasporti merci che attraversano la nostra regione con il progetto della zona logistica semplificata". Quindi ha concluso: "La realizzazione della IV corsia nel tratto compreso tra il casello di Modena Nord e il confine regionale a Piacenza è "prevista nel Piano regionale integrato dei trasporti con orizzonte 2025 (adottato dall'Assemblea legislativa regionale a fine 2019)", riporta la lettera. E per assicurare l'omogeneità funzionale della rete, l'intervento "dovrebbe essere esteso anche al ponte sul fiume Po posto al confine con la regione Lombardia, una previsione coerente con quanto esplicitato anche dagli omologhi strumenti pianificatori lombardi". (Ren)