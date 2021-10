Migranti: Tunisia, sventati due tentativi di emigrazione clandestina a Biserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia costiera della Tunisia sono riuscite all'alba di oggi a sventare un tentativo di emigrazione clandestina fermando 14 persone dalla regione di Cap Zebib nel governatorato di Biserta, nel nord del Paese. Lo ha riferito l'emittente "Shems Fm", citando una fonte ufficiale della sicurezza. La stessa fonte ha spiegato che le persone fermate si stavano preparando per raggiungere le coste italiane attraverso due imbarcazioni appositamente preparate per l'operazione. La stessa fonte ha anche affermato che altre unità a Manzil Jemil, nel governatorato di Biserta, hanno sventato ieri sera un tentativo di emigrazione clandestina da parte di un gruppo composto da sei persone. Le autorità hanno sequestrato l'auto che stavano utilizzando per i loro spostamenti mentre il gruppo è riuscito a fuggire.(Tut)