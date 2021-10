Cina: ministero dell'Industria, le antenne 5G hanno superato il milione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre un milione le antenne 5G attualmente operative in Cina, pari al 70 per cento del totale nel mondo. Questo il dato reso noto dal Ministero dell'Industria e della tecnologia informatica, secondo cui la rete 5G ha raggiunto oltre il 95 percento delle contee e delle aree urbane del Paese lo scorso agosto. Stando a quanto dichiarato dal titolare del ministero, Xiao Yaqing, lo scorso 13 settembre, attualmente più di 400 milioni di persone in Cina utilizzano dispositivi 5G, pari a oltre quattro quinti del totale mondiale. A fronte della crescita della quinta generazione della rete di telefonia mobile sul piano domestico, la tecnologia 5G di produzione cinese recentemente ha faticato a imporsi sul piano internazionale. Nelle ultime settimane, diversi Paesi infatti si sono espressi contro l'adozione dei prodotti 5G del colosso di Shenzhen Huawei. Lo scorso primo ottobre, il gigante cinese degli smartphone ha presentato ricorso contro una sentenza svedese che proibiva la vendita delle apparecchiature 5G nel Paese, mentre, più di recente, un sondaggio ha evidenziato che l'opinione pubblica a Ottawa, in Canada, sarebbe favorevole a un'iniziativa del primo ministro, Justin Trudeau, per escludere Huawei dai bandi per la realizzazione della rete mobile nel Paese. (segue) (Cip)