Cina: ministero dell'Industria, le antenne 5G hanno superato il milione (2)

- Secondo una rilevazione condotta da Nanos Research, l'opposizione alla multinazionale di Shenzhen sarebbe stata motivata dall'indignazione pubblica suscitata dall'arresto in Cina dei canadesi Michael Spavor e Michael Kovrig in risposta al fermo in Canada della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, su mandato degli Stati Uniti. Per far fronte alle sanzioni e alle restrizioni imposte anche dal governo degli Stati Uniti, Huawei ha annunciato lo scorso 12 ottobre una diversificazione della produzione, che amplia la fornitura di servizi intelligenti a porti, autostrade, reti dati e impianti solari. Al fine di recuperare la propria competitività, il fondatore della compagnia di Shenzhen, Ren Zhengfei, ha dichiarato lo scorso febbraio l'intenzione di ampliare la presenza di Huawei anche nell'industria carbonifera cinese, prestando la propria tecnologia 5G a miniere e impianti siderurgici. (Cip)