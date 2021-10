Covid: Valneva, "risultati positivi" per fase 3 dei test per lo sviluppo vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio farmaceutico franco-austriaco Valneva ha annunciato dei "risultati positivi" ottenuti nella fase 3 dei test per lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. "Il test ha riempito i suoi due criteri di valutazione principali", si legge in una nota. Se paragonato con il vaccino di Astrazeneca Azd1222, quello di Valneva "ha mostrato una superiorità" per media della quota di anticorpi neutralizzanti" insieme a "una non inferiorità in termini di sieroconversione (Scr superiore al 95 per cento nei due gruppi vaccinati) due settimane dopo la seconda iniezione", ha spiegato Valneva. Circa due mesi fa il governo britannico ha annullato il contratto con il gruppo franco-austriaco che prevedeva una fornitura di 100 milioni di dosi. Per la fase 3 sono stati impiegati 4.012 partecipanti maggiorenni.(Frp)