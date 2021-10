Energia: ucraina Naftogaz chiede di partecipare a certificazione operatore gasdotto Nord stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale ucraina Naftogaz ha chiesto di partecipare alla certificazione del gasdotto Nord stream 2, in nome della "lotta per la sicurezza energetica dell'Ucraina" e della "difesa degli interessi nazionali". Lo ha dichiarato oggi Yuriy Vitrenko, amministratore delegato di Naftogaz. Vitrenko ha inoltre ribadito che Naftogaz intravede "rischi" per l'Ucraina e l'intera regione in seguito al lancio del progetto del Nord stream 2. (Rum)