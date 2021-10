Polonia: premier Morawiecki, Varsavia resta un membro leale dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia resta un membro leale dell’Unione europea. Lo ha scritto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, in una lettera indirizzata ai leader dei Paesi membri dell’Ue. Nella missiva il capo del governo di Varsavia afferma che il futuro dell’Ue è minacciato dal fenomeno della sua graduale trasmutazione in qualcosa di diverso da un’alleanza di Stati liberi, eguali e sovrani. “Desidero tranquillizzarvi” perché “la Polonia resta un membro leale dell’Ue”, ovvero “un’organizzazione fondata su Trattati condivisi redatti da tutti i Paesi membri, che hanno destinato a istituzioni comuni una serie di competenze e insieme hanno regolato molti ambiti con l’aiuto del diritto europeo”, si legge nel testo. La Polonia osserva questo diritto e riconosce il suo primato sulle leggi nazionali “in maniera adeguata agli obblighi che risultano dal Trattato sull’Ue”. Tuttavia, ha continuato il premier polacco, il progetto europeo è minacciato dalla trasformazione dell’Ue “in un organismo unico e accentrato, diretto da istituzioni prive di un controllo democratico da parte dei cittadini dell’Ue”. Se questo fenomeno non viene arrestato, ha scritto Morawiecki, i suoi effetti negativi saranno percepiti da tutti. “Oggi può toccare un solo Paese ma domani, con altri pretesti, un altro”, ha detto. Il capo dell’esecutivo ha pertanto invitato i leader europei “ad ascoltare gli argomenti polacchi, a comprenderli e a essere disponibili al dialogo”. (Vap)