Kosovo: premier Kurti incontra comandante Kfor Federici

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha incontrato il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici, in vista della fine del suo mandato. Kurti, secondo quanto scrive la stampa di Pristina, ha ringraziato il generale Federici per "il contributo all'approfondimento della cooperazione inter-istituzionale e per il coordinamento delle azioni tra le istituzioni della Repubblica del Kosovo e la missione Kfor, al servizio della sicurezza di tutti i cittadini della Repubblica del Kosovo". (Alt)