Difesa: Kfor, l'Italia cede il comando della missione all'Ungheria

- L'Ungheria assume per la prima volta il comando della missione Nato in Kosovo (Kfor). E' quanto riferisce il profilo Twitter dell'operazione militare alleata nel Paese balcanico, dando notizia dell'avvenuto passaggio di consegne tra il comandante uscente della Kfor, il generale italiano Franco Federici e il subentrante, il generale ungherese Ferenc Kajari. L'Italia cede così il comando della missione Kfor all'Ungheria, dopo aver occupato tale ruolo senza interruzione dal 2013. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha partecipato oggi in Kosovo alla cerimonia per il passaggio di consegne insieme all'omologo magiaro, Tibor Benko. Kajari diventa il 26mo comandante della Kfor ed il primo ungherese in tale ruolo. Il motto scelto dal 26mo comandante Kfor è "Dovere, affidabilità e impegno".(Res)