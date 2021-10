Sardegna: il Crs4 parteciperà all'Expo di Dubai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al nuovo brevetto depositato da Crs4, Distretto aerospaziale della Sardegna, Tolo green, Università di Cagliari e Sassari, che ha per oggetto in particolare la messa a punto di un kit composto da un clinostato e una camera con atmosfera di CO2 per riprodurre condizioni extraterrestri come quelle marziane, è stato possibile dimostrare come a gravità pari a zero e in presenza di atmosfera satura di anidride carbonica, l'alga spirulina sia in grado di crescere, contribuendo così al possibile sostentamento degli esseri umani che sbarcheranno sul pianeta rosso, attraverso l'utilizzo di microalghe non solo come alimento ma anche come fonte di ossigeno, prodotto dalle stesse attraverso tecniche di cattura della CO2 che ne costituisce l'atmosfera. A Dubai, il Crs4 grazie a Tolo green, è presente anche con la propria tecnologia ad alta interattività - un display olografico trasparente, in grado di incrementare il coinvolgimento del pubblico attraverso un'installazione che offre ai visitatori contenuti multimediali ed interattivi (video, immagini) in grado di creare un'esperienza unica e dinamica per la fruizione degli stessi contenuti attraverso dispositivi mobili. (Rsc)