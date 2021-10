Etiopia: premier Ahmed chiede blocco degli aiuti umanitari, veicolano malattie e causano problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti umanitari inviati dalla comunità internazionale in Etiopia "veicolano malattie" e sono la causa di "molti problemi" che il Paese si trova ad affrontare: devono quindi essere bloccati. Lo ha dichiarato il primo ministro etiope Abiy Ahmed citato dall'emittente statale "Etv". "Se ci assicuriamo che questa cosa chiamata grano (gli aiuti alimentari) non entri in Etiopia, il 70 per cento dei problemi del Paese sarà risolto", ha detto Ahmed. Con l'aiuto al grano arrivano molte cose, molte conseguenze. Se lo fermiamo, molti dei problemi saranno risolti", ha detto il premier parlando durante una visita ad una fattoria di grano situata nella regione di Oromia. Le dichiarazioni del capo del governo etiope si inseriscono nell'acceso dibattito internazionale sulla crisi umanitaria ed alimentare in corso nel Paese del Corno d'Africa, dopo che la guerra in corso ormai da un anno nel Tigrè e dintorni ha aggravato una già precaria situazione. Da mesi le organizzazioni internazionali e le Ong hanno denunciato il blocco di centinaia di camion inviati nel nord dell'Etiopia per assistere cittadini e rifugiati. Giovedì scorso gli Stati Uniti hanno fatto sapere che forniranno altri 26 milioni di dollari per affrontare la crisi umanitaria nel nord dell'Etiopia: come dichiarato in una nota il segretario di Stato Antony Blinken, l'assistenza consentirà alle agenzie umanitarie di aiutare molti delle circa 7 milioni di persone bisognose, "compresi alcuni dei 900 mila che stanno affrontando condizioni simili alla carestia e oltre 48 mila rifugiati fuggiti dall'Etiopia settentrionale in Sudan". (segue) (Res)