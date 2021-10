Etiopia: premier Ahmed chiede blocco degli aiuti umanitari, veicolano malattie e causano problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione umanitaria, ha quindi aggiunto il segretario di Stato, "continuerà a peggiorare senza una soluzione politica", tornando a chiedere "l'accesso immediato, completo, sicuro e senza ostacoli per le organizzazioni e i lavoratori umanitari" nel Tigrè. Finora gli Stati Uniti hanno fornito quasi 663 milioni di dollari in assistenza umanitaria all'Etiopia settentrionale dall'inizio della crisi. Nel frattempo ieri il portavoce delle Nazioni unite, Stephane Dujarric, ha affermato in un briefing con la stampa che la situazione nel nord dell'Etiopia "continua ad essere altamente imprevedibile e instabile" e che "la consegna di forniture umanitarie nel Tigrè rimane fortemente limitata attraverso l'unica via di accesso stradale da Afar". Dujarric ha quindi fatto sapere che 211 camion che trasportavano rifornimenti umanitari sono arrivati ​​nel Tigrè dal 6 al 12 ottobre, rispetto agli 80 di una settimana prima, definendo l'incremento un fatto positivo ma non ancora sufficiente per soddisfare le esigenze della regione. Per questo, ha detto, 100 camion devono poter avere accesso nella regione ogni giorno. (segue) (Res)