Taranto: tentata rapina a tabaccaio, arrestato

- E' stato arrestato per tentata rapina aggravata, un cittadino originario del Gambia, senza fissa dimora, incensurato. L'uomo, avrebbe tentato una rapina ai danni di un tabaccaio nei pressi del Comando provinciale dei carabinieri di viale Virgilio a Taranto. Il fatto sarebbe avvenuto sabato. L'uomo, secondi le ricostruzioni degli inquirenti, era armato di un lungo coltello e con il viso coperto da un passamontagna, avrebbe fatto irruzione in un negozio di tabacchi a pochi passi dalla sede del comando, suscitando la reazione dell'esercente. Il titolare del negozio ha opposto resistenza iniziando a chiedere aiuto e suscitando l'attenzione dei carabinieri intenti ad intraprendere il turno giornaliero di ordine pubblico. Dopo una breve colluttazione i militari lo hanno immobilizzato e disarmato. L'uomo è stato trasferito in carcere, su disposizione del pubblico ministero di turno. La vittima dell'aggressione, è stata medicata in ospedale. Per lui i medici hanno stilato una prognosi di 10 giorni per contusioni ed escoriazioni dovute all'aggressione subita.(Ren)