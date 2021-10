Speciale difesa: Russia, ministero Difesa, cacciatorpediniere Usa ha cercato di violare confine di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cacciatorpediniere statunitense "Chafee" (Ddg90) ha tentato di violare il confine di Stato russo nel Mar del Giappone, ma la nave antisommergibile "Admiral Tributs" della flotta del Pacifico, ha sventato la violazione. Lo dichiara il ministero della Difesa russo in una nota ufficiale. Al cacciatorpediniere statunitense è stato anche comunicato che si trovava nei pressi di una zona chiusa alla navigazione a causa del "fuoco di artiglieria" in corso nell'ambito dell'esercitazione congiunta russo-cinese "Maritime Interaction-2021", in svolgimento dal 14 al 17 ottobre. (Rum)