Speciale difesa: Montenegro, vicepremier Abazovic, ex funzionari hanno aiutato gruppo criminale

- Il 5 agosto il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha detto di "non avere idea" di cosa sia l'applicazione telefonica denominata Sky, utilizzata da gruppi del crimine organizzato per comunicazioni segrete. "Gente, non ho idea di cosa sia questo telefono Sky, questa applicazione, ma temo che qualcuno che fa parte della vita politica lo sappia", ha detto Vucic rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della sua visita a Vladicin Han, nel sud della Serbia. "Non ne ho idea, ho un telefono, lo cambio ogni due anni se lo rompo. Ho (persino) confuso la parola con Skype, mi hanno dovuto correggere, dicono che si dice Sky", ha detto Vucic. Nei giorni precedenti era stato il ministro della Difesa ed ex ministro dell'Interno, Nebojsa Stefanovic, a negare di avere mai utilizzato l'applicazione segreta Sky. Stefanovic ha così smentito quanto pubblicato dal quotidiano "Srpski telegraf" e ha annunciato una querela contro il mezzo d'informazione. Stefanovic ha dichiarato di non aver mai avuto alcun legame con il clan criminale di Veljko Belivuk o con nessun altro gruppo della criminalità organizzata. (Seb)