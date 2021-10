Speciale difesa: media, Egitto chiede sostegno a Usa per sospendere vendita droni turchi all'Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto avrebbe chiesto agli Stati Uniti e ad alcuni Paesi europei sostegno per congelare gli accordi tra Turchia ed Etiopia sull’acquisto di droni armati, avvertendo sul rischio di alimentare un’escalation nello scontro tra Il Cairo e Addis Abeba in merito alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferisce il quotidiano egiziano "Egypt Indipendent” citando fonti governative egiziane, secondo cui il dossier potrebbe ostacolare il rilancio delle relazioni tra Turchia ed Egitto. In questi mesi la Turchia ha ampliato l'esportazione dei suoi droni da combattimento Bayraktar Tb2 negoziando accordi con il Marocco e l'Etiopia dopo il loro uso riuscito nei conflitti internazionali, secondo quanto riferito dal quotidiano turco “Daily Sabah” che cita fonti vicine al dossier. (Res)