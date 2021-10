Speciale difesa: Telespazio ottiene certificazione eccellenza Uni En 9100

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telespazio, joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento), ha conseguito per la prima volta la certificazione Uni En 9100 per il proprio sistema di gestione della qualità, attraverso la società leader di certificazione Rina. Lo riferisce un comunicato stampa di Telespazio. La certificazione attesta l’eccellenza per le industrie che operano nel settore dell’aeronautica, dello spazio e della difesa. La consegna dell’attestato di certificazione è avvenuta nel corso di una cerimonia, presso la direzione generale dell’azienda, alla quale hanno partecipato l’amministratore delegato di Rina Services, Paolo Moretti, e l’Ad di Telespazio, Luigi Pasquali. Telespazio giunge a questo obiettivo dopo circa un anno di preparazione, durante il quale l’azienda ha aggiornato e valutato continuamente il proprio Sistema di gestione Tqms (Telespazio Quality Management System), innalzando al livello ottimale processi, best practices produttive, gestionali e industriali. Risorse, organizzazione, processi infrastrutture e sedi della società sono state coinvolte in questa sfida, brillantemente vinta nei tempi previsti. (Res)