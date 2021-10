Speciale difesa: Perego (FI), grazie a Grossi e auguri a Isoni che assume guida incursori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Matteo Perego, rivolge "un sentito ringraziamento al colonnello Grossi per aver comandato il IX Reggimento d'assalto Col Moschin con onore e spirito di abnegazione. I miei più sinceri auguri al colonnello Giovanni Luigi Isoni - continua il parlamentare in una nota -, che ha assunto il comando del reggimento di incursori, élite delle Forze speciali della difesa, la cui missione è di strategica importanza per gli interessi della Repubblica". (Com)