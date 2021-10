Covid: Malan (Fd'I), su Arcuri scandalose mancate risposte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, afferma: "Abbiamo dovuto aspettare la magistratura per sperare di avere un po' di chiarezza sui molti punti oscuri della gestione di Arcuri dell'emergenza Covid. Ma nel frattempo le mancate risposte sia del governo Conte 2 sia di quello attuale hanno esautorato il Parlamento anche dall'importantissimo ruolo di controllo che la Costituzione e secoli di storia internazionale gli assegnano". Il parlamentare aggiunge in una nota: "È inaccettabile che di queste cose si possa parlare soltanto sui giornali sui mezzi di informazione fintanto che non entra in campo la magistratura è mai in sede politica. Nel governare ci sono molte cose che non sono reato ma sono ugualmente inaccettabili. Privare il Parlamento di ogni possibilità di intervento, persino quando le criticità sono gravi e evidenti, significa lasciare libera all'arbitrio e agli approfittatori di ogni tipo. È indispensabile che almeno ora il governo renda conto - conclude l'esponente di Fd'I -, oltre che alla magistratura, anche a Senato e Camera dalla fiducia dei quali deriva il suo potere". (Com)