Difesa: il ministro Guerini a Trento visita il Museo storico nazionale degli Alpini

- Il Museo degli Alpini che oggi riapriamo agli italiani è la testimonianza di una lunga, gloriosa storia, che si è sviluppata nel tempo all’insegna di quei valori che, fin dalla loro costituzione, giorno per giorno, le “Penne Nere” coltivano nell’asprezza della fatica suggerita dalla montagna, nel fascino della prova, nel culto dell’amicizia, nell’abitudine alla disciplina, negli insegnamenti appresi dalla storia, quella scritta sui libri e quella nascosta di ogni giorno. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo indirizzo di saluto nel corso della visita del Museo storico nazionale degli Alpini, accompagnato per l'occasione dal generale di corpo d’armata, Claudio Berto, comandante delle Truppe alpine dell’Esercito e dall’ingegnere Sebastiano Favero, presidente dell’Associazione nazionale alpini (Ana). “L’evento di oggi è particolarmente rilevante per due aspetti: perché cade nell’anno del Centenario del Milite Ignoto, evento con il quale vogliamo onorare il ricordo di tutti i caduti italiani per la libertà del nostro Paese durante la Grande Guerra. Il Trentino è stato uno dei teatri più contesi del fronte italo-austriaco durante la prima guerra mondiale, dove milioni di italiani hanno perso la vita e tra questi, migliaia di “Penne Nere”. Ricordando il Milite Ignoto, quest’anno, rendiamo omaggio a tutti loro, al loro sacrificio, al loro valore. (segue) (Com)