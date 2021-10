Difesa: il ministro Guerini a Trento visita il Museo storico nazionale degli Alpini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il secondo aspetto: questa cerimonia ci proietta direttamente verso uno degli appuntamenti più attesi dagli Alpini il prossimo anno: il 150mo Anniversario di costituzione del Corpo, che si preannuncia ricchissimo di eventi, attività, manifestazioni, tutte all'insegna del calore, del senso di amicizia, dell'allegria che le "Penne Nere" riescono ad infondere negli italiani, ma anche della loro grande professionalità, necessaria per affrontare la durezza della montagna, come la "150 cime" e le "Alpiniadi", annunciate in questi giorni" – ha aggiunto Guerini. Il ministro ha poi omaggiato l'impegno quotidiano degli Alpini al servizio del Paese e della collettività internazionale: dal soccorso alle popolazioni in occasione di calamità naturali, alle operazioni per il controllo del territorio in ambito nazionale, fino agli interventi internazionali in aree di crisi, dove sono impiegati come preziosa componente dell'Esercito ad alta specializzazione. Guerini ha ricordato "Anche durante la pandemia, con lo spirito e lo slancio generoso che li contraddistingue, gli Alpini, in armi e in congedo, tramite le sezioni dell'Ana presenti sul territorio, hanno dato un importantissimo contributo e di questo le Istituzioni e gli Italiani vi sono riconoscenti".