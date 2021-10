Green pass: Trieste, manifestanti in piazza Unità d'Italia, traffico bloccato in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo di manifestanti no green pass è arrivato in piazza Unità d'Italia, a Trieste. Tra loro anche Stefano Puzzer, del Coordinamento dei lavoratori portuali, che ha detto: “Vediamo se hanno il coraggio di caricarci anche in piazza Unità d'Italia". I manifestanti hanno lasciato la zona del porto per dirigersi verso il centro, bloccando il traffico. “Siamo qui in pace e tranquilli, e parliamo con il cuore”, ha urlato Puzzer. (Rin)