Ecuador: covid, al via da oggi vaccinazione dei minori dai 5 agli 11 anni (2)

L'accelerazione della campagna vaccinale è stata la promessa simbolo del presidente Guillermo Lasso in vista delle elezioni presidenziali vinte ad aprile 2021. Il primo, ambizioso, punto del programma, somministrare nove milioni di dosi di vaccino entro i primi cento giorni di governo si è realizzato a inizio settembre, con qualche momento di ritardo legato a difficoltà burocratiche iniziali. Uno sforzo premiato dalla laurea "honoris causa" lui concessa dall'Università San Francisco di Quito. Al 31 maggio, secondo i calcoli presentati da "Our World in data", gli ecuadoriani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino erano pari all'8,8 per cento della popolazione totale. Al 18 ottobre la quota di popolazione con doppio vaccino è del 56 per cento, il 9,4 per cento con la prima dose. La campagna vaccinale in Ecuador è stata a lungo attraversata da polemiche per alcune indagini aperte suol presunto uso preferenziale di farmaci da parte di personalità e funzionari di governo. Notizie che unite ad alcuni disservizi organizzativi hanno contribuito al ricambio di diversi ministri della Salute nel precedente governo di Lenin Moreno.