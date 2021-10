Lussemburgo: ambasciata italiana, concerto "Intonazioni dantesche dell'Ottocento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per celebrare la XXI edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo dedicata quest’anno a “Dante, l’italiano”, posta sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, l’ambasciata d’Italia in Lussemburgo ha organizzato un concerto di musica classica intitolato “Intonazioni dantesche dell’Ottocento”, curato e diretto dal maestro Andrea Coen, clavicembalista, organista e musicologo italiano. Partendo dai testi danteschi, l’esecuzione si focalizza sui concetti che il sommo poeta esprime e che vengono interpretati attraverso la musica di autori come Donizetti, Schumann, Von Bulow, Morlacchi, riferisce in un comunicato stampa l'ambasciata d'Italia in Lussemburgo. Lo spettacolo si svolge nella prestigiosa cornice del Conservatorio della città di Lussemburgo, davanti a un pubblico cosmopolita composto da connazionali e stranieri, appassionati cultori della lingua, cultura e musica italiana. (Res)