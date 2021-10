Zimbabwe: relatrice speciale Onu in visita nel Paese per valutare impatto delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relatrice speciale delle Nazioni Unite sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani, Alena Douhan, è arrivata in Zimbabwe per valutare l'impatto delle sanzioni imposte al Paese dagli Stati Uniti e dall'Unione europea. Lo riferisce il sito di informazione "The Herald", di proprietà statale, ricordando che le sanzioni sono state imposte nel 2002, quando Robert Mugabe era presidente, e colpiscono società e individui specifici sia all'interno del governo che in quelli considerati vicini. La richiesta di revocare le sanzioni è ribadita da tempo dall'attuale presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, che a queste misure attribuisce la responsabilità di aver paralizzato lo sviluppo economico del Paese. Affermazioni che sono tuttavia state respinte sia dagli Usa che da Bruxelles, secondo cui le restrizioni non hanno avuto impatto sull'economia nazionale. Secondo fonti di "The Herald", Douhan dovrebbe rimanere nel Paese per 10 giorni e incontrare funzionari governativi, organizzazioni della società civile, rappresentanti del settore privato e partiti di opposizione. In un messaggio su Twitter, il ministero dell'Informazione dello Zimbabwe ha pubblicato le foto dell'incontro fra la relatrice Onu e il presidente Mnangagwa. (Res)