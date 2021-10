Imprese: Terna Energy Solutions acquista il 75 per cento di Lt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna Energy Solutions ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 75 per cento di Lt. Stando al relativo comunicato stampa, con l’operazione nasce il primo operatore nazionale nel settore operation e maintenance di impianti fotovoltaici, con circa mille megawatt in gestione. L’accordo, prosegue la nota, conferma il ruolo di Terna come regista e abilitatore della transizione energetica e il costante supporto alla crescita delle fonti rinnovabili. L’operazione è stata conclusa sulla base di una valutazione di 24 milioni di euro in termini di equity value per il 100 per cento della società. (Com)