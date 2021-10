Libia: Alto rappresentante Ue Borrell incontra ministra Esteri Mangoush, focus su elezioni e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato oggi a Lussemburgo la ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najla el Mangoush, prima del Consiglio Affari esteri dell'Ue "per discutere gli ultimi sviluppi in Libia". Lo ha comunicato Borrell via Twitter. "L'Ue è pronta ad accompagnare la Libia nel suo cammino verso le elezioni di dicembre. E' stata anche sollevata la situazione inaccettabile nei centri di detenzione per migranti. Le condizioni devono essere affrontate in via prioritaria", ha aggiunto Borrell. (Beb)