Univeristà: Casellati, avanti con parità di genere, più ricercatrici in posizioni apicali

- Alle nostre Università è “richiesto il non facile compito di leggere al meglio i segnali del presente per programmare adeguatamente il futuro, anche professionale, delle prossime generazioni, specie in un contesto socioeconomico di grandi incertezze per i nostri giovani come quello attuale”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Bergamo. “È anche significativo che l’Università di Bergamo sia stata fra le prime in Italia ad adottare il Bilancio di genere – ha sottolineato Casellati -. È fondamentale, per la costruzione di un’Italia davvero moderna, che il mondo dell’Università e della Ricerca continui a perseguire, nel proprio ambito, quello che l’Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ha indicato come il quinto dei 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030, ovvero la parità di genere. C’è ancora, in Italia, un disequilibrio tra la percentuale di donne laureate e quella di ricercatrici in posizioni apicali. Una barriera invisibile e ingiusta che a causa di una cultura antiquata impedisce alle donne di ottenere, in base al merito, i giusti avanzamenti di carriera. Ci sono segnali incoraggianti di un miglioramento della situazione, ma a mio parere si può e si deve fare di più”.(Rin)