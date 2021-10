Sardegna: denuncia ambientalisti, tagliato canneto in zona super-protetta a Cabras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il drastico taglio dei canneti lungo le sponde dello stagno di Cabras, nell'oristanese, un'area appartenente al demanio marittimo e tutelata con vincolo paesaggistico, scatena le proteste degli ambientalisti del Gruppo d'Intervento Giuridico che ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico e informazioni ambientali al ministero della Cultura, alla Direzione generale della Pianificazione e della Vigilanza edilizia della Regione autonoma della Sardegna, alla Capitaneria di Porto di Oristano, al Comune di Cabras, al Servizio valutazioni ambientali della Regione autonoma della Sardegna e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Lo stagno di Cabras, si legge in una nota "rientra nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) e nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Stagno di Cabras", ai sensi delle direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat e n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica, ed è tutelata dalla convenzione internazionale di Ramsar per la difesa delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976, individuata con D.M. 3 aprile 1978). "L'area è super-tutelata – hanno evidenziato gli ambientalisti -. Sponde e canneti sono fondamentali per la sosta e la nidificazione dell'avifauna selvatica e non si conoscono motivazioni e finalità di un taglio così drastico e radicale. (Rsc)