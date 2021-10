Difesa: segretario di Stato Usa Austin in Romania prima della ministeriale Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa alla Difesa, Lloyd Austin, riconoscerà durante la sua visita a Bucarest lo status di "alleato modello" rappresentato dalla Romania. E' quanto si legge in un comunicato del Pentagono citato dall'agenzia di stampa romena "CaleaEuropeana.ro". Austin si recherà in Georgia, Romania e Ucraina, prima di partecipare all'incontro dei ministri della Difesa della Nato, che si terrà a Bruxelles il 21 e 22 ottobre. "Diamo assicurazioni e rafforziamo la sovranità dei Paesi che sono in prima linea nell'aggressione russa", ha spiegato un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti prima del viaggio, secondo il Pentagono. In Romania, Austin incontrerà il presidente Klaus Iohannis e il ministro della Difesa Nicolae Ciuca, in un contesto di crisi politica nel Paese. (segue) (Rob)