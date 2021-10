Difesa: segretario di Stato Usa Austin in Romania prima della ministeriale Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Romania sta facendo quasi tutto ciò che potremmo chiedere a un alleato della Nato, quindi abbiamo l'opportunità di riconoscerlo e apprezzarlo", ha detto il funzionario Usa citato dal Pentagono. "La Romania spende oltre il 2 per cento del prodotto interno lordo per la difesa, di cui il 20 per cento destinato alla modernizzazione, ed entrambi sono obiettivi della Nato", conclude la fonte citata. Il segretario alla Difesa Usa Austin sarà il primo funzionario di alto livello dell'amministrazione del presidente Joe Biden che si recherà a Bucarest, rappresentando anche l'esponente più importante dell'amministrazione Usa a recarsi in Romania nell'ultimo decennio. La visita si svolgerà nel contesto in cui Romania e Stati Uniti hanno festeggiato, lo scorso settembre, dieci anni dalla firma della Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico per il 21mo secolo, incentrata in particolare sulla cooperazione in campo militare e della sicurezza. (Rob)