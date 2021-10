Imprese: Angeletti (Intesa Sanpaolo), gruppo investe nelle persone e guarda a diversità come valore fondante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo aderisce pienamente agli impegni espressi questa mattina nell’ambito del Ceo Champions del Women’s Forum: il gruppo ha un programma integrato che investe nelle persone guardando alla diversità come valore fondante, ma anche come condizione per la sostenibilità del business, e abbiamo aderito perché un’azione collettiva è certamente benvenuta e necessaria per innescare un cambiamento culturale diffuso. Lo ha detto Paola Angeletti, chief operating officer di Intesa Sanpaolo, commentando l’adesione del gruppo ai Ceo Champions Committments del Women’s Forum del G20 siglati questa mattina. “Nel nostro impegno affrontiamo concretamente tutti i cinque punti indicati nel documento: ci guida una policy di diversità e inclusione approvata dal consiglio di amministrazione con una specifica sezione dedicata ad impegni crescenti relativi all’equità di genere, finalizzati a garantire eque opportunità nei processi di assunzione, promozione a ruoli di responsabilità, nomine alla dirigenza e nel piano di successione per i ruoli apicali”, ha detto, ricordando che nella banca la popolazione aziendale è da tempo equilibrata per presenza maschile e femminile (il personale direttivo femminile si attesta intorno al 40 per cento). “Per mantenere anche in futuro questa parità servono bacini equilibrati, per questo incoraggiamo le ragazze nello studio di materie Stem con varie iniziative: facendole affiancare dalle nostre manager; attraverso collaborazioni con gli atenei, molti al Sud; con programmi nelle scuole medie come Inspiring Girls per contrastare gli stereotipi di genere”, ha concluso. (Rin)