Ucraina: ex ministro Infrastrutture Omelyan assolto da tribunale anticorruzione

- L'Alta Corte anticorruzione dell'Ucraina ha assolto l'ex ministro delle Infrastrutture Volodymyr Omelyan. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform", secondo cui l'alto tribunale ha stabilito che Omelyan non è colpevole di aver commesso alcun reato. La sentenza può essere impugnata entro 30 giorni. Gli investigatori dell'Ufficio nazionale anticorruzione hanno accusato Omelyan di aver firmato un decreto ministeriale nel 2017, che aveva comportato una riduzione delle entrate di bilancio. In particolare, tutte le tasse portuali, ad eccezione delle "tasse leggere" (quelle riscosse sulle navi per il mantenimento dei fari e altri aiuti alla navigazione), sono stati ridotte del 20 per cento. Queste rappresentano una parte importante delle entrate di bilancio dello Stato. Solo il Parlamento ucraino (la Verkhovna Rada) avrebbe potuto cambiare le misure doganali. Secondo gli inquirenti, nel 2018, a causa della riduzione della tassa amministrativa, il bilancio ha goduto solo di 173,1 milioni di grivnie ucraine invece dei 203,5 milioni previsti nella casse dello Stato. Omelyan ha affermato che nel 2018-2019, grazie a questa decisione, l'industria marittima del Paese ha registrato una crescita superiore al 20 per cento. L'ex ministro ha affermato che la decisione di ridurre le tasse portuali è stata frutto di una decisione collegiale da parte del Consiglio dei ministri. Omelyan si è sempre dichiarato non colpevole e ha negato che la tassa amministrativa fosse una fonte di entrate del bilancio statale. (Rum)