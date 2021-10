Spagna: in legge bilancio destinati 8,9 miliardi di euro ad agricoltura, pesca ed agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione spagnolo nel 2022 potrà contare su una dotazione di 8,9 miliardi di euro "il più grande budget della storia", pari al 5,16 per cento in più rispetto a quest'anno. Lo ha affermato il ministro, Luis Planas, nel presentare le risorse destinate al suo dicastero nella legge di bilancio elaborata dal governo e che dovrà essere votata dal Parlamento, spiegando che l'obiettivo è il consolidamento della competitività, la sostenibilità e redditività del settore agricolo, della pesca e dell'industria agroalimentare. Planas ha spiegato che lo "strumento principale" a livello di bilancio è la Politica agricola comune (Pac) con una dotazione di 7,4 miliardi di euro, il 3,6 per cento in più rispetto al 2021. Il ministro dell'agricoltura ha evidenziato che 2,8 miliardi di euro andranno a sostenere i redditi degli agricoltori e degli allevatori, 1,3 miliardi in interventi per buone pratiche climatiche e ambientali, 612 milioni di euro in aiuti associati alla produzione di settori in difficoltà.(Spm)